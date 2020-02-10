Депутат городской думы Саратова Ольга Сынкина победила в праймериз «Единой России» в Ленинском районе.

В Саратовском региональном организационном комитете по проведению предварительного голосования партии «Единая Россия» подвели итоги прошедшего в воскресенье, 9 февраля, предварительного голосования по определению кандидатуры для последующего выдвижения кандидата на дополнительных выборах депутата Саратовской областной Думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7. Предварительное голосование признано состоявшимся, на счетные участки пришло 3,574 тысячи человек, за время проведения процедуры в оргкомитет не поступило ни одного заявления о нарушениях.

После подсчета голосов результаты распределились следующим образом: индивидуальный предприниматель Анастасия Бобылева получила девять процентов голосов, главный специалист отдела по организации работы с избирателями Саратовской городской Думы Никита Дудник – восемь процентов голосов, индивидуальный предприниматель Александр Маслов – 27 процентов голосов, директор ДК «Россия» Ольга Сынкина – 59 процентов голосов.