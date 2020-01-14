Депутат городской думы Саратова Ольга Сынкина выдвинулась на праймериз «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.

Директор ДК «Россия» и депутат гордумы Ольга Сынкина подала документы для участия в предварительном голосовании по определению кандидатуры для последующего выдвижения от «Единой России» на дополнительных выборах депутата Саратовской областной думы шестого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №7. Она подчеркнула, что за три года работы в городской думе узнала практически всех жителей Ленинского района, знакома с вопросами, которые их волнуют, и хотела бы сосредоточиться на их решении.

-В городскую Думу я избиралась по общемуниципальному списку и ко мне обращаются жители со всех районов Саратова. По большей части из Ленинского района. Если они доверят мне быть кандидатом в депутаты областной Думы, а позже поддержат на довыборах, смогу сосредоточиться на работе в близком мне избирательном округе, который мне хорошо известен, оказывать людям посильную помощь, – сказала Сынкина.