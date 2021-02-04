Оа сегодняшнем брифинге по противодействию коронавирусу первый замминистра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов рассказал о статистике по заболеваемостью коронавирусу.
Под наблюдением находятся 60 прибывших из-за рубежа человек, среди заболевших 61,6 процента женщины, 38,4 процента мужчины.
На ИВЛ находятся 153 человека, амбулаторно лечатся 1,943 тысячи человек.
От коронавируса привились уже 24,911 тысячи человек, 3,801 тысячи получили обе дозы.
Поступило 43,352 тысячи дозы препарата для вакцинации.