На заседании административной комиссии «Город Саратов» было рассмотрено 20 дел в отношении «Т Плюс» и ООО «КВС».

Об этом сообщили в мэрии.

Так, за нарушение срока обращения и получения разрешения на проведение земляных работ юридические лица были обложены штрафом в сумме 100 и 150 тысяч рублей соответственно. К административной ответственности было привлечено одно лицо.

Также за нарушении в торговле, сбросу мусора, расклейки объявлений, а также оставленных на газонах машин были привлечены 94 нарушителя.

— За невыполнение требований, установленных к размещению вывесок, 13 предпринимателей получили предупреждение, — говорится в сообщении.

В случае несвоевременной оплаты штрафов привлеченным лицам грозит до 15 суток ареста и 50 часов обязательных работ.