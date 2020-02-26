Сегодня теплоэнергетики оставили без теплых батарей порядка 26 домов в двух районах областного центра. Информация об этом размещена на официальном сайте.
Так, во время работ на проспекте Строителей, 21 тепла не будет по адресам:
— 4-я Прокатная, 13
— 4-я Прокатная, 4
— Загороднева, 5;
— Загороднева, 5а;
— Загороднева, 7 (детский сад);
— Загороднева, 9;
— Зеркальная без номера;
— Зеркальная, 11;
— Зеркальная, 14;
— Зеркальная, 16;
— Ломоносова, 13;
— Ломоносова, 15;
— Ломоносова, 15а;
— Ломоносова, 17;
— Ломоносова, 17а.
А во время работ на Шевченко подача тепла будет приостановлена в домах:
— Мичурина, 51;
— Мичурина, 53;
— Мичурина, 62\64;
— Советская, 51
— Советская, 61;
— Тараса Шевченко, 18;
— Тараса Шевченко, 24;
— Тараса Шевченко, 26;
— Тараса Шевченко, 28;
— Тараса Шевченко, 33/45;
— Тараса Шевченко, 61/63;
— Чапаева, 47.
Тепловики обещают вернуть тепло в дома 26 февраля к 18:00.