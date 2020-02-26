Сегодня теплоэнергетики оставили без теплых батарей порядка 26 домов в двух районах областного центра. Информация об этом размещена на официальном сайте.

Так, во время работ на проспекте Строителей, 21 тепла не будет по адресам:

— 4-я Прокатная, 13

— 4-я Прокатная, 4

— Загороднева, 5;

— Загороднева, 5а;

— Загороднева, 7 (детский сад);

— Загороднева, 9;

— Зеркальная без номера;

— Зеркальная, 11;

— Зеркальная, 14;

— Зеркальная, 16;

— Ломоносова, 13;

— Ломоносова, 15;

— Ломоносова, 15а;

— Ломоносова, 17;

— Ломоносова, 17а.

А во время работ на Шевченко подача тепла будет приостановлена в домах:

— Мичурина, 51;

— Мичурина, 53;

— Мичурина, 62\64;

— Советская, 51

— Советская, 61;

— Тараса Шевченко, 18;

— Тараса Шевченко, 24;

— Тараса Шевченко, 26;

— Тараса Шевченко, 28;

— Тараса Шевченко, 33/45;

— Тараса Шевченко, 61/63;

— Чапаева, 47.

Тепловики обещают вернуть тепло в дома 26 февраля к 18:00.