Сегодня, 16 июля, в Саратове прошел рейд по четырем объектам дорожных работ, два из которых относятся к ПАО «Т Плюс», а другие — к ООО «КВС».

Одним из таковых стала яма на Вишневой улице. Сроки ремонта на этом участке закончились еще 26 июня. До сих пор работники из компании энергетиков не вывезли грунт, а также не установили ограждения.

Андрей Марусов, руководитель отдела административного контроля мэрии Саратова, попытался разобраться в причинах такого повреждения. Он услышал ответ, что ничего не делают из-за мешающего столба и возможно, яма действительно обваливается.

— Видно же зубы экскаватора. Нельзя ровно сделать все? Берите руководителя за руку и ведите, показывайте. Так не пойдет — улицу раскопали, движение перекрыли, а здесь и школа, и детский садик рядом. Это ваша задача и вашего руководства, вам же не нравится, что на вас штрафы выписывают? Вот и нам не нравится, что в наш адрес тоже приходят претензии, — указал чиновник.