Теплоснабжающая компания распространила среди своих абонентов требование оплатить задолженность.

Причём, в компании не стали утруждать себя выяснением, кто действительно должен за тепло, а кто исправно платит по счетам. Предупреждение получили все.

Это не понравилось части саратовцев, которые высказали компании свои претензии, в том числе и в соцсетях.

— В Вайбере в бизнес-чате пришло сообщение от «Т Плюс» с требованием оплатить долг. Я, честно говоря, оторопела. Все дело в том, что никаких долгов у нас нет, все квитанции оплачиваются своевременно. Тем не менее, проверила личный кабинет: долга нет. Позвонила на «горячую линию» , оператор обьснила, что в «Т Плюс» проходит акция: кто оплатит долг до 30 ноября, у того спишутся пени, — сообщила в соцсети ВКонтакте жительница Саратова Татьяна Кострикова.

Потребители тепла от ПАО «Т Плюс» резонно замечают, что если это акция, то тогда формулировка должна быть другая.

— Получается, что рассылают всем подряд, людям с долгом, без долга, без разницы. Получит такое сообщение какая-нибудь бабушка, которую внуки научили пользоваться смартфоном, и её инфаркт долбанет от испуга. Поаккуратнее надо быть с формулировками, — советует саратовчанка.

Между тем, российское законодательство предусматривает за ложные утверждения граждан или юридических лиц уголовную ответственность.