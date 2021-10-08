Сегодня, 8 октября, очередная протечка коммуникаций «Т Плюс» залила типографию «Комсомольской правды» на улице Вишневая.

Вода пошла прямо из стены подвального помещения в утреннее время. По всей видимости протечка произошла в одном из ближайших люков.

Когда предполагаемое место аварии — люк, находящийся в 30 метрах от здания, открыли, из него пошел густой пар. Организация «Т Плюс» никак не отреагировали на заявку протечке.

Напомним, аналогичный случая произошел в этом же месте зимой 2020 года. Из-за неисправной задвижки в колодце ремонтная бригада спускалась туда, прикрываясь щитом. Иначе они рисковали получить ожоги или вовсе свариться заживо.