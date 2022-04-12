Таксист «помог» женщине расплатиться за поездку и списал с ее банковской карты более 12 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

Обманутая 40-летняя местная жительница рассказала, что заказала себе такси от дома до Энгельса. По прибытию она попыталась расплатиться через мобильный банк. Однако, по словам водителя, платеж не прошел. Женщина передала смартфон незнакомцу, потому что плохо видела без очков, чтобы тот сам перевел средства на карту. Позже горожанка обнаружила, что на ее счете отсутствует 12,7 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Позже в отдел полиции доставили 42-летнего мужчину, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности. Он признался, что потратил деньги на личные нужды. С него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.