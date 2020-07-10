Сегодня ночью произошло ДТП на улице Шехурдина возле АЗС «Тореко». Об этом сообщает пресс-служба облспаса.

На данный момент известно, что 34-летний мужчина работал в «Яндекс.Такси». Во время работы, управляя транспортным средством Lada Granta, мужчина не справился с управлением.

В результате ошибки автомобиль опрокинулся перевернулся. Приехавшие на место спасатели не смогли сразу вытащить мужчину, им пришлось срезать крышу автомобиля, чтобы помочь пострадавшему.

Сейчас водитель госпитализирован, обстоятельства ДТП выясняются.