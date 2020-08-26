Сегодня, в 13:25, возле дома №171 по улице Пугачева произошло ДТП, сообщает городская ГИБДД.

34-летний водитель такси сбил 12-летнего мальчика на велосипеде, в результате ребенка госпитализировали.

Сотрудники городской госавтоинспеции сообщают, что за последние две недели августа это уже третье ДТП с участием детей. Многие дети только вернулись с отдыха и отвыкли от городской суеты, в связи с этим родителей настоятельно просят еще раз напомнить детям правила дорожного движения и показать наиболее безопасные маршруты.