В Саратове таксист сбил 80-летнюю пенсионерку и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

По словам ведомства, ДТП произошло днем 31 марта примерно в 16:10 на проспекте 50 лет Октября, 89а. Водитель на белом автомобиле «Datsun On-Do» сбил пожилую женщину и скрылся с места аварии. Женщина получила телесные повреждения, ее госпитализировали.

Сотрудники ГИБДД просят очевидцев сообщить любую известную информацию о происшествии по телефонам: 75-07-44, 8-951-888-56-56 или 102.