Трагедия произошла днем 19 ноября в Ленинском районе Саратова.

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном СУ СКР, мужчина умер за рулем автомобиля. К счастью для окружающих, машина была припаркована.

Проходившие мимо рынка «Северный» горожане на улице Лебедева Кумача заметили в салоне стоявшей на обочине машины водителя, который находился в неестественном положении. Мужчина, к тому моменту уже скончавшийся, склонился над рулем.

Приехавшие на место происшествия медики зафиксировали смерть таксиста.

Личность погибшего была установлена. Им оказался 45-летний житель Лысогорского района, занимавшийся частными перевозками.

Эксперты не нашли следов насильственной смерти на теле таксиста. Точная причина смерти будет установлена.

Между тем, свидетели происшествия сообщили в соцсетях, что перед гибелью мужчина купил в здешнем кафе пирожок с чаем. После этого вернулся в автомобиль, где позже скончался.

Фото:соцсети