В Саратове начинается оперативное мероприятие «Такси», сообщает пресс-служба ГИБДД города.

С 29 сентября по 1 октября таксистов будут проверять факты перевозок без государственной регистрации или специального разрешения, незаконного использования атрибутики такси, а также соблюдения таксистами ПДД.

В ходе операции, прежде всего, проверяются документы у водителя, при необходимости устанавливается, не нарушил ли он миграционное законодательство. Обязательно проверяется наличие необходимого оборудования и техническая исправность автомобиля.

Важный пункт — правила перевозки пассажиров: они должны быть пристёгнуты, дети до определенного возраста должны перевозиться с помощью специального удерживающего устройства.