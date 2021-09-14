Саратовский политолог Михаил Шмырев подвел итоги агитационной кампании к предстоящим выборам в Саратовской области.

До Единого дня голосования остается всего несколько дней. Фактически с понедельника избирательной кампании в Госдуму дан обратный отсчет. Уже нельзя по нормам избирательного права публиковать результаты опросов общественного мнения и прогнозы по итогам выборов. Завершается период агитации и в пятницу с первым днем голосования начнется «день тишины». Самое время дать оценку тому, кто и как проводил агитационную кампанию. Начав с простого – местных выборов – надо заметить, что они «потерялись» на фоне федеральных. Особенно это заметно в Саратове, где переход к мажоритарной системе выборов в гордуму (по одномандатным округам) практически полностью исключил борьбу партий и кандидатов в публичном политическом пространстве и те из претендентов, кто все-таки проводил свою кампанию, в основном переключились на тактику проведения встреч во дворах и технологию от двери-к двери.

Несмотря на общие тенденции агитационной кампании на выборах в Госдуму в масштабах всей страны, эта единая картина мозаично складывается из ситуации в отдельных регионах. Чтобы не нарушать законодательство о выборах, воздержусь от приведения результатов соцопросов и предлагаю всем интересующимся политикой обратить внимание не только на приведенные на прошлой неделе замеры, но и динамику политических предпочтений избирателей. А она такова, что проценты растут у тех, кто выборами занимается в течение многих месяцев, в полной мере, системно, используя широкий спектр политтехнологий в расчете не только на адресную мобилизацию сторонников, но и привлечение неопределившихся между стабильностью, популизмом и потрясениями, а также мотивацию прийти к избирательным урнам тех, кто обычно голосовать не ходит.

В Саратовской области такой подход отмечен только у двух партий – «Единой России» и КПРФ. При этом у них во многом разная стратегия, предопределившая известную большую разницу в их рейтинге. «Единая Россия» присутствует везде – в СМИ, Интернете, на билбордах, в почтовых ящиках, на проводимых в практически режиме нон-стоп встречах с избирателями и поездках по городам и весям ключевых в регионе партийных представителей Вячеслава Володина и Николая Панкова. «Единороссы» пользуются мощной поддержкой президента страны и акцентируются на том, что нужного и позитивного сделано, делается и будет сделано в стране и регионе при условии сохранения за ними статуса правящей партии, опоры Путина в парламенте страны. Начиная от благоустройства дворов до строительства городов в Сибири.

КПРФ больше напирает на присутствие в медиа и соцсетях в Интернете. Причем в основном за счет резких, хайповых заявлений и поступков, будь то заявление Зюганова о близости компартии и РПЦ или провалившаяся попытка саратовских коммунистов выдать бытовую пьяную драку их однопартийца за происки власти. Немногочисленные встречи с избирателями выливались в скандальные митинги наподобие тех, что давно всем надоели в облдуме и под копирку транслируются на Youtube депутатом-блогером от КПРФ. Появление заезжих политиков вроде Грудинина заканчивается, как наблюдали в минувшие выходные, тем же самым. А люди ждут от партий и их выдвиженцев не очередного политического шоу, которые приелись всем на ТВ, а конкретики, внятной программы и способности ее реализовывать. Пока таковой представляется для массового избирателя «Единая Россия», потому она и правящая.

ЛДПР отметилась в регионе одряхлевшим образом их партийного вождя, транслируемого через федеральные СМИ. За 30 с лишним лет лозунги Жириновского в духе «всем бабам – по мужику» не изменились и давно никого не «цепляют». В эту избирательную кампанию уже не было агитпоезда ЛДПР с раздачей подарков и денег. Похоже, что их поезд скоро совсем уйдет, а эти выборы действительно последняя лебединая песня Жириновского.

Объединенные справороссы свою избирательную кампанию вели как лебедь, рак и щука. В регионе СРЗП отметились единичными появлениями в СМИ. Из непарламентских партий заметна в регионе была, пожалуй, только партия «Новые люди» — за счет медийной поддержки одного раскрученного в области информационного пула.

В разрезе по одномандатным округам картина еще проще и отчетливее. В Саратовском, Балаковском и Энгельсском округах, безусловно, наиболее заметны в сравнении с их конкурентами кампании «единороссов» Вячеслава Володина, Николая Панкова и Александра Стрелюхина соответственно. Как известно, в ЕР сделали ставку на получение по максимуму одномандатных округов, чтобы сохранить в Госдуме конституционное большинство. Для этого в них выставлены политические тяжеловесы. Среди экспертов много дискуссий по Балашовскому округу. Опять же, не нарушая закон, просто обратим внимание на то, что «единоросс» Андрей Воробьев, за которым партийный ресурс, методично «топтал» свой округ, в то время как его основной конкурент Николай Бондаренко, как политический гастролер, появлялся в Балашове эпизодически и чаще был заметен в разных концах страны.

Показателем активности партий и кандидатов на выборах является движение средств в их избирательных фондах, поступления и целевое расходование в которых контролируется ЦИКом. Наибольшие поступления и расходы на АПМ — у «единороссов». Другие же участники избирательного процесса или почти не тратят средства своих фондов, или на них вовсе изначально небольшая по меркам выборных трат сумма.

Есть одна очень хорошая пословица: как потопаешь – так и полопаешь. Не желающие принимать эту логику политические силы задолго до ЕДГ стали готовить почву для оправданий своего ожидаемого провала и дискредитации выборов. Им то камер видеонаблюдения мало, то наблюдатели не те и вообще заранее уже делают информационные вбросы о фальсификациях, чтобы делегитимизировать выборы.

Рецепта от этого может быть два: фавориту предвыборной гонки быть еще более убедительным, а системе избиркомов – еще более принципиальной в следовании законодательству о выборах, щепетильной в соблюдении избирательных процедур и открытой.