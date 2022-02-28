Сегодня, 28 февраля, жители одного из домов Ленинского района выставили обращение в социальных сетях с просьбой заменить кровлю здания.

По их словам, квартиры дома на улице Зои Космодемьянской,4 затапливает талой водой из-за аварийного состояния крыши. Компания-подрядчик «Неро», которая должна была ремонтировать крышу здания, в ходе работ допустила ошибки, из-за чего стало затапливать подъезды и квартиры 2-3 этажей.

— Нескольким квартирам причинен материальный ущерб. В одной из пострадавших квартир проживает бабушка 92 лет, которая является лежачей, при затоплении ее квартиры пришли в негодность личные вещи, имущество, а также дорогостоящие лекарства. — делятся жильцы серьезной проблемой.

Также они уточняют, что на данный момент никаких работ по замене кровли не производится и затопление квартир продолжается.