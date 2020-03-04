Подведены итоги конкурса по выбору талисмана переписи населения-2020, сообщает Саратовстат.

Особенностями будущей цифровой переписи станут легкость и скорость. В связи с этими критериями было представлено порядка 900 вариантов ярких работ из 74 регионов страны.

Среди конкурсантов были заботливые аисты, мудрые павлины, важные жар-птицы, косолапые медведи, харизматичные кони и многие другие достойные персонажи. Однако победитель должен был быть один. Им стал архитектор, иллюстратор из Самары ov_maxim, которой представил жюри птичку «Цыпа ВиПиН». За победу в конкурсе его ожидает приз в виде 60 тысяч рублей.

— Среди абсолютного большинства работ лидировали изображения пернатых, ведь птица — символ легкости, скорости и устремленности в будущее. Уверены, что шустрая птичка ВиПиН наиболее точно отражает новый подход к проведению переписи населения и станет логическим продолжением фирменного стиля ВПН-2020, — отметил замруководителя Росстата Павел Смелов.

Напомним, что Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В ней примут участие более трех тысяч саратовских волонтеров.