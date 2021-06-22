Ленинский районный суд Саратова признал Дмитрия Евсеева — бывшего таможенника, виновным в коррупционных преступлениях. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выяснилось, что работая начальником отдела контроля таможенной стоимости и начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров с 2014 по 2018 год он систематически получал взятки от организации. Их общая сумма составила свыше двух миллионов рублей. Деньги предназначались за «принятие наиболее благоприятных решений при осуществлении таможенного контроля таможенной стоимости импортируемых товаров».

За это гражданин получил 12 лет исправительной колонии строгого режима и штраф в размере десять миллионов рублей.