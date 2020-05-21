Нефтеналивное судно протаранило причал в Балакове Саратовской области. Фотографии речного происшествия опубликованы в социальной сети.

Танкер «Александр Шемагин» врезался в причал. Как сообщают очевидцы, у судна отказал подруливающий носовой двигатель и вахтенный не смог предотвратить столкновение. Судя по фото, повреждения у парохода незначительные.

Согласно регистру, танкер класса «Река-Море» «Александр Шемагин» принадлежит ООО «Газтехлизинг. Судно построено в 2012 году. Порт приписки танкера – Санкт-Петербург.