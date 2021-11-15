«Ростелеком» и World of Tanks провели самое масштабное обновление танковых

опций тарифа «Игровой» с момента его появления в 2016 году. Теперь танков в

опции Wargaming стало в три раза больше, а второй игровой аккаунт можно

подключить по суперцене.

Ранее абоненты тарифа «Игровой» получали только один премиум танк, а с 15 ноября 2021 года подписчикам опции Wargaming стали доступны два дополнительных премиум танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки появятся в активном аккаунте автоматически, при этом стоимость тарифа не изменится.

Также у абонентов «Игрового» с подключенной опцией Wargaming появилась новая

возможность — подключить еще один игровой аккаунт для своих родных или друга

всего за 390 рублей в месяц. На дополнительном аккаунте также будут доступны все

преимущества от Wargaming.

-С сегодняшнего дня в партнерстве с Wargaming мы утраиваем количество танков,

доступных на тарифе “Игровой”. А значит, теперь у наших абонентов еще больше

возможностей для побед. В течение пяти лет мы наблюдаем высокую сплоченность

и взаимовыручку игроков в World of Tanks, поэтому предоставляем новую

возможность — подключить второй игровой аккаунт по суперцене для друга или

близких. И на дополнительном аккаунте будет доступен такой же объем бонусов —

три премиум танка, бесконечный премиум аккаунт и другие. Тариф “Ростелекома”

для геймеров выводит их возможности на новый уровень, — отметил директор

продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» компании «Ростелеком»

Артем Черменин.

—World of Tanks — это прежде всего игра и мы хотим, чтобы игроки получали от нее

максимум наслаждения. С постоянным премиум аккаунтом и тремя премиум

танками, игроки могут забыть про все трудности и просто играть в свое

удовольствие, — сказал глава направления телеком-проектов издательского

подразделения Wargaming Алексей Олехнович.

Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года.

Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них

характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность

соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению

к серверам Wargaming. Пользователи тарифа имеют возможность принимать

участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.

За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для

геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф

«Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка

«Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными

игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм»

предлагает специальный игровой роутер RT — X с приоритизацией игрового трафика

на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также

опцию «Облачные игры GFN.RU».