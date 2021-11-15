«Ростелеком» и World of Tanks провели самое масштабное обновление танковых
опций тарифа «Игровой» с момента его появления в 2016 году. Теперь танков в
опции Wargaming стало в три раза больше, а второй игровой аккаунт можно
подключить по суперцене.
Ранее абоненты тарифа «Игровой» получали только один премиум танк, а с 15 ноября 2021 года подписчикам опции Wargaming стали доступны два дополнительных премиум танка, уровень и состав которых будут регулярно обновляться. Новые танки появятся в активном аккаунте автоматически, при этом стоимость тарифа не изменится.
Также у абонентов «Игрового» с подключенной опцией Wargaming появилась новая
возможность — подключить еще один игровой аккаунт для своих родных или друга
всего за 390 рублей в месяц. На дополнительном аккаунте также будут доступны все
преимущества от Wargaming.
-С сегодняшнего дня в партнерстве с Wargaming мы утраиваем количество танков,
доступных на тарифе “Игровой”. А значит, теперь у наших абонентов еще больше
возможностей для побед. В течение пяти лет мы наблюдаем высокую сплоченность
и взаимовыручку игроков в World of Tanks, поэтому предоставляем новую
возможность — подключить второй игровой аккаунт по суперцене для друга или
близких. И на дополнительном аккаунте будет доступен такой же объем бонусов —
три премиум танка, бесконечный премиум аккаунт и другие. Тариф “Ростелекома”
для геймеров выводит их возможности на новый уровень, — отметил директор
продуктового офиса «Игровые и партнерские сервисы» компании «Ростелеком»
Артем Черменин.
—World of Tanks — это прежде всего игра и мы хотим, чтобы игроки получали от нее
максимум наслаждения. С постоянным премиум аккаунтом и тремя премиум
танками, игроки могут забыть про все трудности и просто играть в свое
удовольствие, — сказал глава направления телеком-проектов издательского
подразделения Wargaming Алексей Олехнович.
Тарифный план «Игровой» компания «Ростелеком» запустила в начале 2016 года.
Он разработан специально для геймеров и включает все необходимые для них
характеристики: максимальную скорость передачи данных, стабильность
соединения, низкую задержку (пинг) во время игры благодаря прямому подключению
к серверам Wargaming. Пользователи тарифа имеют возможность принимать
участие в специальных акциях и игровых событиях на уникальных условиях.
За пять лет на базе «Игрового» выросла целая экосистема цифровых сервисов для
геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. В 2020 году тариф
«Игровой» был зарегистрирован в Роспатенте как официальная торговая марка
«Ростелекома». Сегодня компания помимо тарифа «Игровой» с уникальными
игровыми преимуществами в играх от Wargaming, MY.GAMES и «Фогейм»
предлагает специальный игровой роутер RT — X с приоритизацией игрового трафика
на основе технологий искусственного интеллекта, представленных Huawei, а также
опцию «Облачные игры GFN.RU».
В начале ноября 2021 года в видеосервисе Wink на эксклюзивной основе стал
доступен документальный фильм Андрея Лошака «Мир танков и людей». В нем с
разных сторон показан феномен, стиль жизни и новая реальность, которые возникли
с появлением World of Tanks.
Фильм смотрится на одном дыхании, потому что за ним — уникальные сюжеты, которые возникли в виртуальном пространстве игры и вышли в реальный мир, включая трогательные личные истории. Всем «танкистам» видеосервис Wink дарит специальный бонус-код на четыре боевые задачи, за выполнение которых игроки получат отличные призы. Бонус-код можно активировать до 12 декабря 2021 года включительно, а чтобы его получить, нужно зайди на wink.ru и посмотреть фильм «Мир танков и людей» до конца и не позднее 1 декабря.
Боевые задачи будут доступны для прохождения после активации кода до 3 января