Депутат Саратовской городской Думы Вячеслав Тарасов (партия «Единая Россия») прокомментировал планы по благоустройству Саратова в текущем году и отметил в этом важную роль спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«Благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина продолжается масштабная работа по благоустройству нашего города. В этом году завершится ремонт тротуаров в Кировском и Заводском районах, а в Ленинском и Фрунзенском начнется ремонт дворовых территорий. Жители всегда очень ждут ремонта своих дворов и тротуаров, которыми ежедневно пользуются. Это очень важная часть для улучшения среды проживания и повседневного комфорта саратовцев.

Лицо города – въезд со стороны моста – также ждёт обновление, начало которому будет положено в этом году. В скором времени знаковое место, один из крупнейших транспортных узлов, где сейчас расположены старые постройки, обретёт современный, красивый, аккуратный вид и станет ещё одним украшением Саратова. Продолжается и преображение береговой линии города: благоустроенные участки набережной расширятся от самого моста до границы Заводского района. Одно из самых любимых мест отдыха саратовцев и гостей города увеличится и станет ещё доступнее и удобнее. Важно, чтобы все запланированные работы были выполнены в срок и качественно, и городские депутаты уделят этому особое внимание», — подчеркнул Тарасов.