Алина Тарханова одержала победу в голосовании на нашем сайте, но к сожалению не прошла в полуфинал конкурса «Мисс Офис», который проходил 17 апреля в Саратове. Девушка является помощником учредителя ООО «ДВК ГРУПП», поет, снимается в клипах и воспитывает трехлетнюю дочку.

— Алина, как вы узнали о конкурсе и почему решили в нем участвовать?

— Узнала о конкурсе в Instagram. Подала заявку потому что подходила по всем заявленным критериям, подумала о том, что это хорошая возможность, новый опыт и неплохо было бы выиграть. Главный приз то хороший.

— Чем вам особенно запомнился конкурс?

— Нервами. Наколенной обстановкой среди девочек. Кто-то плакал, кто- то нервно смеялся. Я очень уверенный в себе человек, но я тоже почему-то очень сильно переживала.

— Какие эмоции вы испытали, когда узнали, что набрали наибольшее количество голосов на нашем сайте?

— Я очень радовалась, но, наверное, я ожидала этого. Выложила у себя в Instagram-ссылку на конкурс и многие откликнулись, поддержали меня и проголосовали, Instagram- мощь.

— Как к вашему участию в конкурсе отнеслись ваши коллеги по работе?

— Я работаю в компании «ДВК ГРУПП», наша компания занимается тендерным сопровождением под ключ. Коллеги отнеслись позитивно, все желали удачи, голосовали на вашем сайте и переживали за меня. Руководители компании пообещали, что если я пройду в полуфинал конкурса, то они будут спонсировать всю мою поездку от и до. В итоге все безумно расстроились, что я не прошла в дальше. В следующем году сто процентов буду участвовать еще и с такой поддержкой, с таким коллективом уверенна, что пройду дальше. Так что в следующем году увидимся в полуфинале.