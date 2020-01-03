Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области установил единый тариф на услугу Регионального оператора Саратовской области по обращению с ТКО для Зоны деятельности II. В соответствии с постановлением он составил 402,46 рубля за один кубометр.

С 10 января 2020 года услуга по обращению с ТКО в 18 районах Правобережья становится коммунальной и подлежит оплате в соответствии с установленным тарифом. Собственникам жилых помещений не требуется подписание договора в письменной форме. Юридические лица, предприниматели и собственники нежилых помещений обязаны оформить договор в письменном виде в течение 15 дней с момента публикации оферты в СМИ. В случае отсутствия заявки в Регоператор, на 16 день договор считается автоматически заключенным на типовых условиях.

«Тариф для населения правобережных районов установлен ниже, чем для зоны деятельности I, поскольку в него не заложена инвестиционная составляющая, которая присутствует на левом берегу. Уже подписан договор с оператором вывоза ТКО в зоне II. Он в свою очередь ведет переговоры с местными вывозящими компаниями, готовыми продолжать работать и оказывать качественную услугу», — заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Регоператор обеспечивает экологически безопасные обработку и захоронение всего массива ТКО, образующегося в зоне деятельности I, на двух современных мусороперерабатывающих комплексах. В зоне деятельности II будут действовать восемь лицензированных полигонов, оборудованных весами и сортировочными лентами, которые также обеспечат экологическую безопасность при захоронении отходов.