18 января был наисложнейший день и в плане эмоций, в плане количества дел.

Проехали по Чечне. Вопросы были сложные.

Вопрос в пику решения суда об определении места жительства ребенка, которого незаконно удерживает отец, два года не давая матери встретиться с сыном.

Погоны решают все? Не все. Сейчас его ждёт уголовная статья.

Как же надоели те, кто из-за своих амбиций калечит психику своих детей. Тяжело.

Встретились с нашими общими детьми. Решали совместные вопросы с Уполномоченным по правам ребенка в Чеченской Республике Хамзатом Хирахматовым.

Как же здорово, что есть наша единая команда Уполномоченных по правам ребенка в стране!

Отдельная счастливая история с нашими детьми, которых Анна Кузнецова вывозила из Сирии, а я в прошлом году везла из Москвы и патронировала их в области у нас.

Потом их забрала под опеку тётя из Грозного. И мы не могли к ним не доехать.

Приехали с подарками. Как мы все были рады встрече. Обнимались. Мои ж хорошие ребятишки.

Помню, как впервые они увидели снег в Москве и принялись его есть. Помню, как мы из Московского аэропорта звонили Деду Морозу, он был главой Краснопартизанского района.. Отдельное спасибо мэрии города Грозного.

Ночью едем с моим соратником и сотрудником Екатериной Пестиковой в аэропорт. Много сделано, многое впереди.