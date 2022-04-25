В конце января рассказывала об одобренном на заседании Саратовской областной Думы проекте инициированного прокурором Саратовской области закона, снимающего возрастное ограничение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение единовременной социальной выплаты на обустройство жилого помещения.

Напомню, теперь на её получение могут рассчитывать и лица, которые ранее относились к обозначенным категориям лиц, достигшие на дату заключения договора о предоставлении жилого помещения возраста 23 лет. Аналогичное право предоставлено и тем, кому министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства области вместо квартиры предоставлена удостоверяемая именным свидетельством социальная выплата на приобретение жилого помещения.

После этого мне стали поступать вопросы о порядке получения такой выплаты в размере 20 тысяч рублей.

В настоящее время все региональные документы разработаны. Прием документов на получение «подъемных» у лиц старше 23 лет открыт с 18 марта текущего года.

Чтобы оформить выплату необходимо обратиться с заявлением в учреждение социальной поддержки населения по месту нахождения предоставленного или приобретенного жилого помещения либо в МФЦ.

При себе необходимо иметь всего 2 документа:

— паспорт;

— реквизиты счета для перечисления средств.

Если счета нет, можно поставить в заявлении отметку о перечислении средств через почтовое отделение.