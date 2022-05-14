В ходе посещения стадиона «Торпедо» в феврале этого года в мой адрес обратились представители спортивной общественности с просьбой оказать содействие в приобретении необходимого оборудования для текущего содержания покрытия поля и беговых дорожек реконструированного стадиона.

Напомню, в 2021 году при поддержке Председателя Государственной Думы Российской Федерации Вячеслава Викторовича Володина завершен 1 этап реконструкции стадиона «Торпедо». Именно Вячеслав Викторович добился выделения на эти цели около 20 млн. рублей, а также привлек более 35 млн. рублей благотворительных средств.

В результате реконструкции на обновленном стадионе появилось современное футбольное игровое поле с искусственным газонным покрытием, 4 легкоатлетические беговые дорожки длиной 400 метров с синтетическим покрытием, сектор для прыжков в длину, площадка для воркаута, система освещения стадиона, велосипедная дорожка вокруг футбольного поля стадиона. Также в прошлом году проведено благоустройство территории с частичной заменой ограждения и входной группы, установлены трибуны.

Для того, чтобы реконструированный стадион и футбольное поле как можно дольше оставались в отличном состоянии, удалось решить вопрос по закупке мини-трактора «Уралец» с щеткой для вычесывания газона и планировщиком для выравнивания резиновой крошки, а также бензинового пылесоса для уборки резиновых покрытий. Также, по просьбе спортсменов и тренерского состава, были приобретены новые футбольные ворота.