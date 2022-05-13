В преддверии Международного дня семьи на территории Ленинского района в микрорайонах Жасминный и Елшанка состоялось 2 больших мероприятия, посвященных этому празднику.

Мероприятия объединили более 500 человек из этих и ближайших микрорайонов. Среди них многодетные семьи, семьи-династии, семьи педагогических и медицинских работников, семьи, которые недавно созданы и семьи, которые вместе не один десяток лет. Каждая семья индивидуальна, у каждой своя история, свои традиции.

Семья Дегтяревых из Жасминного – педагогическая. Любовь Васильевна и Анатолий Григорьевич всю жизнь посвятили профессии учителя. По их стопам пошли дочь и внучка. Супруги с сентября уши на заслуженную пенсию, а их дочь Татьяна Анатольевна и внучка Анастасия Алексеевна работают учителями в школе № 105.

Многодетная семья Матаевых из Жасминного воспитывает 3 сыновей, старшие из которых учатся в школе № 105, а младший посещает детский сад № 76. Мария Петровна — педагог дополнительного образования в ЦДТ Ленинского района, а папа – Аскар Капизович, занимается столярным искусством.

Семья Новокрещеновых с 6-го Дачного – семья врачей. Татьяна Анатольевна работает в военном госпитале, а Андрей Валерьевич на скорой помощи. Судьба подарила им 2 прекрасных дочерей.

Среди семей микрорайона Елшанка — семьи, с большим «стажем» семейной жизни. Так, учитель русского языка и литературы гимназии № 89 Светлана Юрьевна Батыгина в браке со своим любимым супругом Валерием Александровичем уже 38 лет. А ветеранами семейной жизни можно смело назвать семью Гребенщиковых. Галина Григорьевна и Сергей Григорьевич вместе уже 49 лет. Вместе и дома и на работе — всю жизнь проработали в Связь-Транс-Нефти. В обеих этих крепких семьях по 2 детей и 3 внуков. Такие семьи должны быть образцами для молодых.

Отмечу и молодую семью Табаковых из того же микрорайона. Они совсем недавно создали свою семью и в скором времени ожидают прибавления. Анастасия Павловна выбрала себе непростую, но очень важную и нужную профессию – фельдшер скорой помощи. В декабре прошлого года Анастасия Павловна получила служебное жилье в одном из новых домов, построенных для сотрудников скорой помощи по инициативе Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина. Почувствовав стабильность, пара, состоящая в отношениях 2 года, решила связать себя узами брака. Михаил Константинович работает на стекольном заводе и во всем поддерживает молодую супругу.

Многодетная семья Ивановых из с. Сторожевка в браке уже 19 лет. Воспитывают 3 детей. Младшему сыну всего 2 года, а старшие сын и дочь – ученики гимназии № 89. И Наталья Александровна и её супруг Роман Александрович работают в ООО «Газпроме ПХГ».

Недалеко от Елшанки в СНТ «Алмаз-65» проживает и семья Бегеристановых. Глава семьи – Алексей Александрович – обслуживает кислородную станцию областном клиническом перинатальном центре, подает новорожденным малышам кислород. Вместе с супругой Юлией Фаиковной он воспитывает 2 замечательных детей.

И таких настоящих, верных и любящих семей на территории Ленинского района огромное множество.

Поздравила все семьи микрорайонов с праздником, вручила подарки от местного отделения Партии «Единая Россия». Главное для каждого человека — это Семья, в которой всегда любят и ждут. Счастья всем, здоровья и благополучия!