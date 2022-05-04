В преддверии Дня Победы хочу рассказать о замечательном человеке, которого, к сожалению, уже нет с нами – участнике Великой Отечественной войны Галине Андреевне Мушта.

Человек жив, пока живет память о нем.

Жизнь Галины Андреевны была интересная и разносторонняя. В 1940 году поступила в Саратовский физкультурный техникум, а в 1942 году смелая девушка ушла добровольцем в Советскую армию, где служила в 501 отдельном зенитном артиллерийском дивизионе, стоявшем на защите Саратова. В июне 1944 г. после полученной контузии была демобилизована и отправлена в тыл.

Окончив в 1951 году Саратовский педагогический институт, осталась там работать преподавателем на заочном отделении, а в 1971 стала директором вечерней школы № 31 Ленинского района.

Галина Андреевна посвятила себя педагогической деятельности. С 1987 года была бессменным руководителем Совета ветеранов войны, труда, правоохранительных органов и вооруженных сил Ленинского района города Саратова. Не умела сидеть сложа руки. Её активности могла позавидовать молодежь, с которой она неизменно вела работу по патриотическому воспитанию.

Знакома с Галиной Андреевной с 2012 года. Наши отношения были настолько теплыми, что ощущала себя её внучкой. Особы ценны для меня стихотворения, которые она дарила в дни моего рождения.

Всегда училась у Галины Андреевны стойкости характера, мудрости, женственности. Она всегда щедро делилась своим опытом и знаниями.

Галины Андреевны не стало 22 января 2019 года, но память о ней живет в моем сердце.