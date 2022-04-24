Сразу у 8 моих подшефных из числа жителей ЛНР и ДНР, проживающих в центре временного размещения на территории Ленинского района, среди которых 5 детей, знаменательное событие – получение гражданства Российской Федерации.

Они первые из прибывших на территорию Саратовской области получают паспорта граждан Российской Федерации.

С большим удовольствием в центре размещения вручила их Марине Владимировне, Алине Васильевне и Виктории Владимировне.

У каждой семьи своя история. Виктория Владимировна рассказала, что все её родные с 2014 года живут в Москве и имеют российское гражданство. А теперь и она с двумя своими детками стали гражданами Российской Федерации. За столь недолгий срок с момента прибытия, Виктория Владимировна искренне полюбила нашу страну и рассматривает возможность остаться жить в России.

Напомню, в марте во время выездного приема в центре временного размещения три семьи с детьми изъявили желание получить российское гражданство. Взяла над ними шефство и, благодаря отзывчивости представителей разных структур, ведомств и неравнодушных людей, вопрос получения гражданства был решен в максимально короткие сроки.