На очередном заседании Саратовской областной думы был принят еще один важный закон, разработанный в диалоге с жителями нашей области и направленный на совершенствование мер поддержки многодетных семей.

Напомню, на встречах многодетные семьи, имеющие трех и более детей, озвучивали вопросы, с которыми они сталкиваются при реализации своего права на получение земельного участка бесплатно.

Основной вопрос – длительность процедуры получения земельного участка с момента постановки семьи на учет.

Напомню, в ноябре 2021 года Саратовской областной думой был принят закон, дающий право многодетным семьям вместо участка земли получить денежную выплату. На первом этапе его реализации такие выплаты могут получить семьи из категорий нуждающихся. Закон вступил в силу с 1 января. Это позволило несколько ускорить процесс получения земельных участков многодетными семьями, но лишь частично.

Другой вопрос, требующий решения – после достижения одним из детей совершеннолетия, или 23 лет при очной форме обучения, семья снимается с учета как многодетная и теряет право на получение участка. В результате затягивания уполномоченными органами вопроса о предоставлении земельных участков, многодетные граждане лишаются соответствующего права на получение гарантированной государством меры социальной поддержки.

Принятый на заседании областной думы закон защитил права многодетных семей. Теперь, достижение одним или несколькими детьми совершеннолетия после постановки на учет и до принятия решения о предоставлении в собственность земельного участка не может являться основанием для снятия такой многодетной семьи с учета.