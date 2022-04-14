Проехала по территории своего одномандатного избирательного округа № 2 Заводского района Саратова, посмотрела состояние тротуаров, отремонтированных в 2020-2021 годах.

Напомню, проект по ремонту тротуаров Саратова начат в 2020 году по инициативе Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Викторовича Володина и Заводской район вошел в программу один из первых.

Прошла по каждому тротуару.

После схода снежного покрова оголились провалы и проседания покрытия, вскрылись все недостатки. Разрушено покрытия тротуаров, съездов с них, в ненадлежащем виде примыкание к автомобильным дорогам. Качество ремонта, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Благодаря Вячеславу Викторовичу на ремонт тротуаров были направлены колоссальные суммы, город никогда ранее не имел таких возможностей.

Но контроля со стороны муниципалитета нет.

Равнодушное и бесхозяйственное отношение местных властей.

Необходимо фиксировать все недостатки и незамедлительно предъявлять претензии подрядчикам.

Гарантийные обязательства никто не отменял. Если претензионная работа не даст результатов, необходимо обращаться в суд. Все механизмы работы в рамках договорных обязательств закреплены на законодательном уровне. Нужно уметь ими пользоваться.

Со своей стороны подготовлю запрос в надзорные органы.