В течение последних нескольких дней в преддверии Дня Победы поздравления с наступающим праздником от членов местного отделения Партии «Единая Россия» в Ленинском районе города Саратова принимают ветераны Великой Отечественной войны.

Среди них:

Борис Александрович Карпов,

Петр Иванович Муравьев,

Нина Дмитриевна Перебекова,

Александр Иванович Протасов,

Александр Петрович Киреев,

Иван Иванович Никитенко,

Евдокия Ефимовна Советникова,

Виктор Антонович Ковшов,

Клавдия Ивановна Венедиктова, Салимян Хафизович Хафизов,

Вера Ивановна Афанасьева,

Александра Григорьевна Кравцева,

Дмитрий Андреевич Ведяпин,

Евгения Ивановна Шукшина,

Алексей Дмитриевич Авдеев,

Анатолий Федорович Каледин,

Петр Исаевич Абдюшев,

Николай Ильич Бойков,

Михаил Павлович Трушин,

Николай Иванович Иванов,

Иван Николаевич Ананьев,

Леонид Васильевич Педь,

Константин Иосифович Ивинский,

Иван Андреевич Темченко,

Александра Ивановна Углова,

Лидия Николаевна Челомбитько,

Иван Григорьевич Даниленко,

Сергей Иванович Никитин,

Иван Васильевич Клочков,

Пелагея Антоновна Василенко,

Владимир Нилович Панов,

Сергей Федорович Дерябин,

Борис Яковлевич Манькович.

Настоящие герои, которые сделали все возможное и, казалось бы, невозможное, чтобы подарить всему миру Победу над фашисткими захватчиками.

Желаю нашим дорогим ветеранам здоровья и долголетия! С Днём Победы!