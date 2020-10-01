Министр культуры Саратовской области Татьяна Гагарина поднялась по мраморной леснице в новый зал театра оперы и балета, во время встречи с худруком учреждения Юрием Кочневым и директором Алексеем Комаровым.

Она отметила, что таблички и обозначения есть, люстры горят, портреты вешают.

Чиновница выразила надежду, что люди, пусть даже с наполнением зала на 30%, придут сюда. А потом отступит коронавирус и залы будут полны. Она поблагодарила всех, кто ждет, когда двери театра откроются.

Никаких трудностей нет и культура давно готова выйти.

Главное желание Татьяны Гараниной — посетить премьеры театра и пересмотреть спектакли.