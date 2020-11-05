Не так давно стало известно о шокирующем случае в приемной семье Лысогорского района.

62-летнего мужчину, директора местной школы, подозревают в 59 эпизодах педофилии в отношении своих приемных детей.

В связи с этим Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загороднева намерена подать письмо в Москву об изменении работы системы органов опеки. Необходимо, чтобы школу “приемных родителей” проходила не только мать, но и отец семейства. Ведь получается, если по документам дети оформлены на женщину, он им по сути является никем, но влияние на несовершеннолетних он оказывает и может им навредить.

Нужно психологическое тестирование, по которому можно определить склонности и сексуальные расстройства. Если увидеть это на ранних стадиях, можно не допускать таких тяжелых последствий.

То есть, нужны дополнительные механизмы защиты детей, но при этом не превратить органы опеки в карательный инструмент. Важно помнить, что это “государственные дети”, родители получают за их воспитание зарплату и они не должны быть незащищенными в новых семьях.