Что делать, если бабушка вся в работе?

Работать вместе с внучкой.

Провели выходные в «Народном фитнес-парке» на территории парка «Патриот», под руководством Вячеслава Максюты мы провели ознакомительную тренировку и записали видео с обзором упражнений на различные группы мышц для мам и молодых бабушек.

Попыталась показать на своём нетренированном личном примере, как важно и полезно заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. «Народный фитнес-парк» предоставляет для этого все возможности: современное оборудование, грамотный инструктаж, который можно получить, наведя камеру телефона на специальный код на тренажёре. В процессе тренировки невозможно было не обратить внимание на то, какое количество семей с детьми приходят заниматься. Всё это свидетельствует не только об успехе популяризации спорта, но и о сплочении семей общим интересом! Важно, чтобы люди приходили тренироваться всей семьёй. В скором времени запишем видео для пап. И вскоре для юношей и девушек, для подростков и детей. «Народный фитес-парк» становится СЕМЕЙНЫМ!!!

Развозили продуктовые наборы малоимущим семьям. Волонтёрим с малых лет. Когда-то дети мои воспитывались в закулисьях телевидения и передачи программы «Где ты, мама?».

Теперь внучка погружается в добрые дела. Так и живём.