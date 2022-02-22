Дорогие друзья! Сейчас мы составляем списки семей-беженцев, которым необходима помощь и в каком размере.

АДРЕСНО ДЛЯ КАЖДОЙ СЕМЬИ. Например, семья Ивановых. Куртка детская, для мальчика, размер…, обувь размер.., тетради, игрушки, машинки, кубики. И т. д. После будем формировать списки, что нужно.

ЧТО НЕ НУЖНО. Нести вещи все подряд к нам в аппарат. В выходные вещи нести НЕ НУЖНО.

Что нужно: игрушки. Но не сломанные. Давайте уважать и людей, и нас, и себя.

После формирования списков мы приступим к формированию для наших гостей наборов. Для формирования вещевых наборов нам нужны будут руки. И авто, чтобы развозить. Прошу под этим постом и в личные сообщения в Инстаграмме писать телефоны, кто согласен помогать развозом. Благодарю. Информацию буду выставлять в Инстаграмме.

Собирать вещи кроме книг, канцтовaрoв, игрушек, личных предметов гигиены НЕ НУЖНО ПОКА.

Всё скажу, что будет нужно, после формирования списков.