Это рабочая единица большого Совета Отцов при Уполномоченном при Президенте Анны Кузнецовой.

Мы работаем как единая команда. Как на уровне страны, так и на уровне нашего региона.

Подвоз продуктов, вещей первой необходимости, адресная помощь незащищенным семьям с детьми осуществляется членами Совета отцов на постоянной основе, не взирая ни на какие обстоятельства, без праздников и выходных. Активная деятельность Совета отцов демонстрирует сплоченность отцовского сообщества и готовность помогать в любой ситуации.

Члены Совета отцов принимают активное участие в мероприятиях Уполномоченного, в частности рейдах по объектам, представляющим угрозу жизни и здоровью детей в рамках проектов «Территория безопасного детства», «Единый день безопасности», «Отцовский патруль», «Безопасная дорога в школу», проводились встречи с руководством ГИБДД и Прокуратурой города Саратова по вопросам безопасности следования детей до образовательных организаций.

Отцы регулярно проводят самостоятельные рейды по подобным объектам, разрабатывают безопасные маршруты следования детей к образовательным организациям в рамках проекта, незамедлительно передают информацию о выявленных угрозах в аппарат Уполномоченного или непосредственно в орган, в ведомстве которого находится, указанный объект для принятия соответствующих мер. Все это лишь малая доля того, что делается Уполномоченным по правам ребенка совместно с Советом отцов.

Сегодня произошло очень важное для нашей сплоченной команды событие. В Москве состоялась встреча представителей Советов отцов муниципальных образований, на которой обсуждалась деятельность Советов Отцов при детском Уполномоченном Саратовской области, осуществлялся обмен опытом. Очень ценным является то, что проделанная работа и старания нашли отклик в душах других людей, подтверждением чего стало вручение Уполномоченным при Президенте по правам ребенка благодарственных наград Президента.

Полученная награда подтверждает правильность того вектора действий отцовского движения Саратовской области.