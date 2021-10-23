За пару дней собрали списки нуждающихся, это были одинокие мамы тяжело больных детей и многодетные семьи с одинокими родителями.

Максютовцы закупили и расфосовали продукты по ящикам и пакетам. Получились хорошие наборы. Отец Максим из храма св. Спиридона, как водится, благословил. И все поехали развозить.

Суббота удалась.

Спасибо огромное Вячеславу Максюте (он, кстати, тоже в нашем Совете отцов) за огромный потенциал добра.

Спасибо спонсорам, всем, кто собрал деньги, за благо, которое Вы совершаете для людей.