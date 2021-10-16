Работаю в Удмуртии.

Реабилитационный центр АДЕЛИ. Назван по названию вот таких оранжевых костюмов, которые являются прообразом космических костюмов и дают возможность детям с ДЦП двигаться. Огромный центр с несколькими филиалами. Очень круто и современно.

Поговорила с ребятами, с родителями. Очень современный центр. Много идей дали мне ижевские коллеги. Приеду, обсужу это с саратовскими коллегами.

Каждый ребёнок имеет право быть счастливым, и у каждого хватит потенциальных сил, чтобы ему помочь, чтобы он развивался. Такова миссия этого центра.

У нас в Саратове есть подобный, поменьше, на следующей неделе покажу вам его тоже. В течение следующих пар недель буду показывать, как можно реабилитировать ребёнка в Саратовской области.