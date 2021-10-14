На прошлой неделе вручила сильнейшему человеку России, Председателю комиссии по спорту, делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты Саратовской области Вячеславу Максюте «Наградной Кубок Уполномоченного по правам ребенка в Саратовской области «Защищать и помогать».

Эта специальная награда присуждается 2 раза в год: 1 июня, в День защиты детей, и 20 ноября, во Всемирный День ребенка. Кубок Вячеслава Максюты пролежал у меня почти год. И вот, наконец-то, награда нашла своего героя.

За это время В. Максюта, человек с активной жизненной позицией, реализовал проект «народный фитнес-парк». По его словам, в перспективе этот проект будет распространен по всей стране. Я, в свою очередь, поддержала инициативу и пообещала приложить все усилия, чтобы «народный фитнес-парк» получил общероссийскую известность.

Помимо этого, на встрече было предложено воплотить в жизнь проект, направленный на создание достойных спортзалов в образовательных учреждениях региона. Считаю, что здоровье подрастающего поколения в наших руках. Очень важно, чтобы дети с раннего возраста приобщались к здоровому образу жизни.

Вячеслав вошёл в Совет Отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области.

Отмечу, что наша с Вячеславом совместная работа будет продолжена в рамках Большого областного совета при Уполномоченном, о создании которого было сказано ранее.