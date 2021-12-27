Саратовская общественница Татьяна Загородняя рассказала о ситуации с пострадавшей девочкой из Аткарска.

Маленькую Аню родная мама пыталась задушить и выбросила из окна. Пятилетняя девочка в очень тяжелом состоянии — она пострадала от асфиксии и получила от ожоги от мороза. Сейчас врачи борются за то, чтобы сохранить малышке пальцы.

Ребенка сначала экстренно госпитализировали в местную больницу. Она провела на 20-градусном морозе около пяти часов, пережила клиническую смерть. Позже ее доставили в Саратов, в Областную детскую клиническую больницу.

Трагедия произошла 22 декабря в селе Прокудино Аткарского района. 43-летняя Вера Зайцева пыталась расправиться со своими двумя детьми, а затем выбросила их на мороз без верхней одежды. Восьмилетний мальчик погиб, а пятилетняя девочка осталась едва жива. Поначалу женщина отрицала свою вину и утверждала, что дети сами замерзли из-за сломавшегося котла и говорила, что у них «не было будущего». Затем она призналась в жестком нападении. Сейчас мать-убийца заключена под стражу.