Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала трагедию, которая произошла в Заводском районе города.

Напомним, скончался 12-летний ребенок, на которого упала сосулька.

—Мы выезжали на место происшествия, оценили ситуацию на месте. Крыша была очищена, но на балконе висели сосульки. Как мне объяснили, чистить их — обязанность собственников. Надо потребовать, но сосулек полно по городу и тротуары завалены, это точно не обязанность жильцов, — подчеркнула чиновница.

Она отметила, что семья не состояла на учете, была вызвана “скорая” для мамы ребенка. В семье есть еще одна несовершеннолетняя — девочка, которая живет у бабушки в деревне.

Татьяна Загородняя призвала родителей объяснить детям, что ходить вдоль домов нельзя. И попросила администрации обязать УК вычистить крыши и балконы от сосулек, огородить опасные места.

Напомним, мэр Саратова Михаил Исаев потребовал наказать виновных в трагедии.