СГУ начинает новый интересный проект — Виртуальный педагоический класс для ребят 10 — 11 классов школ Саратова и Саратовской области.

Занятия 2 раза в месяц по 2 школьных урока будут проводить увлеченные своим делом педагоги.

Обучение бесплатное. Очень надеемся, что кто- то из школьников обретет свое чувство пути.

Для того, чтобы поступить, нужно: 1.заполнить анкету по ссылке https://forms.gle/gSsTocW9EWf1QhrD9

2. к анкете необходимо отсканировать и подгрузить короткое рекомендательное письмо (в свободной форме), подписанное руководителем учебной организации.