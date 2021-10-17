Дорогие мои, родные, хорошие Отцы Саратовской области!!!!

От всей души, с праздником Вас!

Президент нас услышал, и теперь День Отца станет нашим российским праздником!! И это здорово! Есть день матери, а Дня Отца не было. Вообще как то последнее время наших Отцов задвинули. Половина семей живут без папы. А ведь это в корне не верно. И папы некоторые приняли такую роль. И очень здорово, когда начали это отцовское движение, когда заявили, что чужих детей не бывает. И Отцом быть очень достойно!!

Наши Саратовские Отцы из совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Саратовской области во главе с Валерием Баглаем, стали нашей опорой в деле защиты детей, это и сбор и развоз продуктов малоимущим во время пандемии, это и очистка школ и садов от снега, рейды по опасным объектам и помощь Одиноким папам. К нам присоединяются все новые и новые молодые отцы со всей области. Наших пап наградил Президент нашей страны.

Дорогие мои!! Гордимся, Любим!! Наша сильнейшая команда Отцов в России!!!!