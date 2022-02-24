Сегодня, 24 февраля, уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя поехала к брошенным детям-спортсменам в саратовский аэропорт.

По словам тренера, представители авиакомпании «Азимут» оставили детскую спортивную команду из Перми, которая летела в Ростов-на-Дону, в чужом аэропорту без каких либо указаний, воды и еды.

Напомним, в связи с запретом использования южного воздушного пространства в аэропорту «Гагарин» в качестве запасного аэродрома совершили посадку три самолета авиакомпании «Азимут», которые летели в Ростов-на-Дону. С пассажирами рейсов работают представители авиакомпании.

В свою очередь, Загородняя узнала от команды, что в саратовском аэропорту ребят накормили и подарили раскраски.