В пятницу посетила ГБОУ СО «Школа-интернат АОП № 2 г.Энгельса», где обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья.

В ходе проверки школы я особое внимание уделяю организации проживания, обучения и питания детей.

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В процессе обучения родителям и детям помогают учителя, психологи, дефектологи, логопеды. Кабинеты специалистов оснащены современными средствами обучения, компьютерной техникой, которая была приобретена в рамках нацпроекта «Образование». По мнению педагогов, большие интерактивные экраны позволяют развивать у детей интерес к обучению, желание учиться в игровой форме.

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Как оказалось, в интернате функционирует школьное телевидение. Так, во время ознакомления с работой учреждения школьный оператор снимал видеорепортаж с места событий, а юный журналист взял у меня интервью.

Парнишка, действительно, сиял, настолько было интересны ему новые возможности.

Отмечу, что в образовательном учреждении ежегодно проводится набор в дошкольную группу. Это позволяет детям безболезненно адаптироваться в новой среде.

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А для старшеклассников специалисты проводят профориентационную работу. Учитывая это, в школе-интернате проводится подготовка по таким направлениям деятельности, как «комплексное обслуживание и ремонт зданий», «младший обслуживающий персонал», «швейное дело» и др.

Есть проблемы с фасадом здания, парты обещали заменить, по питанию нареканий не было.

В целом школа оставляет приятное впечатление.

Есть проблемы общего характера для образования детей с ментальными нарушениями. Количество таких детей растёт. А количество мест в школах остаётся все в таком же количестве. Детей сложных, с проблемами аутистического спектра становится больше. Когда такой ребёнок приходит в класс, то детей должно обучаться не 12, как обычно для ребят с нарушениями психики, а 6. Результат — классов столько же, а детей может школа принять меньше.

Эти проблемы нужно решать. Нужны новые школы для ребят с особенностями развития.

А в целом ребята хорошие, с ними пообщалась, поговорили, наметили планы на будущее.