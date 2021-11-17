В ходе рабочей командировки встретилась с Уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Наталией Зыковой.

Встреча прошла, на мой взгляд, очень продуктивно! Так, мы обсудили один из самых актуальных и важных вопросов на сегодня — конфликты в семьях.

Да, все семыи разные. Где-то с недопониманием члены семьи справляются сами, а где-то требуется помощь квалифицированных специалистов-медиаторов. Тем не менее в последнее время ко мне все чаще стали поступать подобные обращения. Среди них конфликты между супругами, между детьми и родителями. В любом случае, страдают дети. Этого нельзя допускать!

Опыт моих коллег показывает востребованность и необходимость медиации (примирения) для семей, где стороны не в силах урегулировать конфликт самостоятельно. Поэтому я приняла соответствующее решение.

В нашем регионе будет создан Центр медиации в семейных спорах и конфликтах. Искренне надеюсь, что данная инициатива поможет всем, кто в этом действительно нуждается!