Высаживать детей из общественного транспорта недопустимо! ПРОТИВОЗАКОННО!!

У меня на контроле вопрос по 11-летнему мальчику, которого, несмотря на мороз (-17 C), водитель маршрутного такси N°61 г. Саратова отказался перевозить до пункта назначения. У ребенка не было наличных денежных средств. Деньги были на карточке. Но у водителя не оказалось терминала, чтобы провести оплату. 5 (!!!) водителей маршруток отказали мальчику в проезде из-за отсутствия/нерабочего состояния терминалов. Это, к сожалению, не единственный случай.

Просто так это не сойдёт с рук тем, кто из за своей алчности решили заморозить детей.

Напоминаю: В соответствии с п. 22 Федерального закона от 24.02.2021 г. N°26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» водитель общественного транспорта не имеет права отказывать в проезде безбилетным детям до 16 лет, находящимся в этот момент без сопровождения совершеннолетнего лица.

Прошу распространить эту информацию среди детей!!

ПРОШУ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ, которые ездят на транспорте с собой дать листок с законом. Если такая ситуация происходит, то пусть дети при возможности фотографируют автобус и госномера.

Обращения на адрес электронной почты 64.deti@mail.ru.