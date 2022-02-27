Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя высказала свое отношение к происходящему на Донбассе. Свой пост она разместила в личном аккаунте в Инстаграм.

Все знают, что я абсолютный миротворец. Вечно всех мирю, вечно пытаюсь найти компромисс. Но иногда в поисках компромисса я останавливают себя. После всех противоречивых комментариев в интернете, когда люди кричат, что им стыдно быть русскими, у меня внутри все поднимается. А 8 лет было не стыдно? Когда мне мои близкие люди Сергей Дмитриев, Яна Лантратова рассказывали как вывозили детей из Донбасса, а автобусы расстреливали. Автобусы с детьми!!!

Сестра моего мужа живёт в Луганской области. И как летели самолёты, и земля дрожала от разрывов. И дети ложатся на пол. Когда я иду к беженцам, а они плачут от счастья, что страх закончился тут, на Саратовской земле…Мои якоря — это дети в лагерях беженцев, которые вздрагивают по ночам от пролетевшего самолёта, слезы их мам, якори — запрещённые кассетные бомбы, которыми разбомбили детский пляж, на которых «добрые нацики написали» Всё лучшее — детям!», доктор Лиза, Яна Лантратова, Сергей Дмитриев, Моя золовка из Луганска…Это люди, которым доверяю и знаю лично. И моя совесть.