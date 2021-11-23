У меня был в моей практике такой случай, точнее и не один, в ту бытность, когда я ещё была руководителем общественной организации ГДЕ ТЫ, МАМА.

Один мужчина, армянин, периодически приходил и говорил: «Таня, в какой детдом чего надо?».

Я говорила: «В этот — мебель для спальни», в следующий раз: «Нужны для девочек туфли», а в следующий раз: «Подарки к Новому году…»

И так часто и непонятно, по какому такому порыву он это делал.

Однажды спрашиваю: «Армен, ты то часто приходишь, то долго тебя нет, почему?»

«Тань, да все просто. Как только у меня деньги кончаются в бизнесе (а у него был магазин одежды), как только совсем все плохо, я сразу иду к тебе, ты меня посылаешь дела добрые делать, я сделаю, и сразу бизнес попёр.. И так до следующего раза!»

Вот и вся разгадка. Законы круговорота добра никто не отменял.